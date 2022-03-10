Политика Грозев заявил, что в РФ ищут виновного в провале блицкрига в Украине - в Кремле паника

2022-03-10 19:00

 

Российские власти активно ищут виновного в провале блицкрига в Украине. В Кремле уже началась паника.

В этом уверен болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев. В интервью "Гордону" он отметил, что "козлом отпущения", по всей видимости, может стать глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Да, я слышал эти слухи. Но, честно говоря, нет у меня первоисточника, поэтому не могу сказать. Кого-то они должны сделать козлом отпущения. Это не вопрос. Здесь только вопрос: Шойгу это будет или, там, шеф ГРУ? С начала войны с Украиной [с 2014 года] три человека в ГРУ, скажем, скончались. Вот сейчас, может быть, еще один пропадет или на него свалят вину", – предположил он.

Однако, заверил Грозев, о панике в российской верхушке есть основания говорить уже сейчас.

"Это моя личная оценка. Но я не вижу гипотез, по которым они не то что довольны, по которым они принимают эти факты [о провале в Украине]... То есть сейчас козлы отпущения точно ищутся", – убежден Грозев.

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