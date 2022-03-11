Курьезы Украинское село без единого выстрела ликвидировало 4 российских танка - военная хитрость

2022-03-11 23:30

Советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил о курьезном случае, который наглядно демонстрирует тупость и невероятную трусливость российских фашистов.

В Сумской области в село заехали российские срочники на четырех танках. Вылезли, пошли по дворам искать еду.

Наши взяли и поставили на них украинские флаги. Выскочила остальная танковая рота, расстреляла свои же танки. Потом они начали обстреливать друг друга из автоматов, сообразили что к чему.

Из трех оставшихся танков один пытался переехать мост - провалился и утонул с экипажем, второй бросили в болоте, третий сдался в плен. Ни единого выстрела с украинской стороны сделано не было.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Оккупанты запустили ракеты по центру Харькова - видео взрывов на пл. Свободы

2022-03-01 10:13

Россия отступила в Сумской области - Минобороны

2022-02-24 23:15

В Сумской области остановлено наступление российских танков

2022-02-24 18:10

В пригороде города Сумы ведутся ожесточенные бои с российскими захватчиками

2022-02-24 15:50

Еще новости в разделе "Курьезы"

Украинское село без единого выстрела ликвидировало 4 российских танка - военная хитрость

2022-03-11 23:30

видео Мародерство оккупантов: русня бросает боеприпасы, чтобы спрятать дешманский телик

2022-03-08 22:26

видео Киевская область. Трактористы отбили у российских фашистов БТР

2022-03-08 12:28

В столице Албании улицу с посольством РФ переименуют в ул. Свободной Украины

2022-03-07 15:48
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

Украинское село без единого выстрела ликвидировало 4 российских танка - военная хитрость 2022-03-11 23:30
видео Мародерство оккупантов: русня бросает боеприпасы, чтобы спрятать дешманский телик 2022-03-08 22:26
видео Киевская область. Трактористы отбили у российских фашистов БТР 2022-03-08 12:28
В столице Албании улицу с посольством РФ переименуют в ул. Свободной Украины 2022-03-07 15:48