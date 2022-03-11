Курьезы Украинское село без единого выстрела ликвидировало 4 российских танка - военная хитрость

2022-03-11 23:30

Советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил о курьезном случае, который наглядно демонстрирует тупость и невероятную трусливость российских фашистов.

В Сумской области в село заехали российские срочники на четырех танках. Вылезли, пошли по дворам искать еду.

Наши взяли и поставили на них украинские флаги. Выскочила остальная танковая рота, расстреляла свои же танки. Потом они начали обстреливать друг друга из автоматов, сообразили что к чему.

Из трех оставшихся танков один пытался переехать мост - провалился и утонул с экипажем, второй бросили в болоте, третий сдался в плен. Ни единого выстрела с украинской стороны сделано не было.