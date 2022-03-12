Политика Эрдоган заявил, что война в Украине началась из-за "молчания" Запада в 2014 году

2022-03-12 14:00

 

Турецкий президент раскритиковал мир за реакцию на российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крыма в 2014 году привела к нынешней агрессии россии против Украины.

Об этом он сказал на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума.

"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не выявило необходимую чувствительность и не предоставило необходимую поддержку для устранения этой несправедливости", - заявил он.

Нынешнюю агрессию, по словам турецкого президента, можно было предотвратить, если бы дипломатические инструменты ранее применялись более действенно.

"Украина осталась одна в своей справедливой борьбе. Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить по дипломатическому пути, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", - сказал президент Турции.

Он также констатировал, что война России против Украины привела к обострению проблемы с беженцами.

 

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