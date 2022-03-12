Политика Вторжение в Украину вызвало в России глубочайший экономический кризис, - Bloomberg

2022-03-12 14:30

Через две недели после вторжения России в Украину война нанесла ущерб внутри страны, который уже сравним с самыми тяжелыми спадами за более чем два десятилетия пребывания у власти президента Владимира Путина. Сбитая с толку международными санкциями экономика, которая второй год подряд должна была расти, в считанные дни резко пошла на спад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В одной из первых оценок уже нанесенного ущерба прогноз Bloomberg Economics предполагает, что объем производства упал примерно на 2% - падение, которое может соперничать с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году.

Падение означает, что более 30 млрд долларов были изъяты из годового ВВП России. Предварительный прогноз Bloomberg Economics предполагает падение ВВП России за весь год примерно на 9% в 2022 году.

Прогнозы экономистов на следующий сильно отличаются, начиная от оценки Института международных финансов об "очень глубокой рецессии" в 15% до сокращения на 7%, от JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

Базовый прогноз Bank of America говорит, что в текущем году ВВП упадет примерно на 13%, при этом возможно более глубокое падение, если покупка энергоносителей из России будет прекращена. Сейчас прогноз уже указывает на большой экономический спад, хотя базируется на небольшом объеме доступной информации. Но впереди, вероятно, гораздо более серьезный спад, учитывая масштабы разрушений в российской экономике.