Политика Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО, - Боррель

2022-03-13 07:00

В Евросоюзе опасаются, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель в эфире CNN Turk.

"Путин может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить его атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества и поддерживать Украину", - заявил Жозеп Боррель.