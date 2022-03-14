Фото-видео видео Житель Харькова показал свой дом после попадания российского снаряда

2022-03-14 09:31

Харьков. Местный житель показал, что случилось с его домом после попадания российского снаряда. 

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видео Житель Харькова показал свой дом после попадания российского снаряда 2022-03-14 09:31
видео Русские фашисты атаковали школу в Николаевской области 2022-03-13 17:56
видео Народный бунт в Мелитополе: тысячи мирных граждан выступили против вооруженной русни 2022-03-13 12:38