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Житель Харькова показал свой дом после попадания российского снаряда
2022-03-14 09:31
Харьков. Местный житель показал, что случилось с его домом после попадания российского снаряда.
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Все статьи раздела "Фото-видео"
Фото-видео
видео
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2022-03-14 10:01
видео
Житель Харькова показал свой дом после попадания российского снаряда
2022-03-14 09:31
видео
Русские фашисты атаковали школу в Николаевской области
2022-03-13 17:56
видео
Народный бунт в Мелитополе: тысячи мирных граждан выступили против вооруженной русни
2022-03-13 12:38