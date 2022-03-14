Политика Зеленский – НАТО: Не закроете небо над Украиной – ракеты упадут у вас

2022-03-14 20:30

 

Президент Украины в очередной раз обратился к североатлантическому блоку с просьбой помочь Украине защититься с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к НАТО помочь Украине и объявить над страной бесполетную зону. Текст соответствующего заявления размещен на официальной странице президента Украины в Facebook.

"В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - говорится в заявлении.

Напомним, Украина неоднократно просила западных партнеров закрыть небо, однако все время получала отказ из-за нежелания Запада вступать в прямую конфронтацию с Россией после угроз президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие. Зеленский в качестве альтернативы просил продать Украине современные комплексы ПВО, чтобы закрыть небо самостоятельно, однако внятного ответа не получил.

В свою очередь, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу заявил, что Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО.

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Политика

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