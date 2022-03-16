Политика Китай выступил категорически против войны в Украине - никакой помощи путину не дадут

2022-03-16 08:26

Появилась реакция китайский стороны на встречу представителя КНР Ян Цзечи с помощником Байдена Салливаном в Риме.

«Китай выступает за диалог по созданию механизма европейской безопасности, для поддержания мира. Все стороны должны проявить максимальную сдержанность, защитить гражданское население и предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис. Китай оказал Украине чрезвычайную гуманитарную помощь и будет продолжать в этом направлении.

Китай решительно выступает против распространения ложной информации о нем, а также искажения и дискредитации его позиций, подчеркнул Ян Цзечи», - пишет Синьхуа по итогам встречи.

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