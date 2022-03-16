Политика Польша хочет отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО

2022-03-16 12:01

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

«Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», — заявил он на брифинге в Киеве по итогам переговоров с руководством страны.

«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», — отметил Качиньский.