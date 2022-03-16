Политика Польша хочет отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО

2022-03-16 12:01
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. 
 
«Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», — заявил он на брифинге в Киеве по итогам переговоров с руководством страны.
 
«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», — отметил Качиньский. 
 
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что в случае потери Украины Европа "уже никогда не будет прежней".
 
"Европа должна понять, что если она потеряет Украину, она уже никогда не будет прежней. Европа без Украины больше не будет Европой. Скорее, это будет символ неудачи, унижения и беспомощности. А я хочу сильную и амбициозную Европу", - написал он в своем твиттере в ночь на среду.
 
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