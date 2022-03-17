Экономика Ущерб Украины от войны уже превысил 500 млрд долларов - РФ будет выплачивать десятки лет

2022-03-17 11:28
Ущерб Украины от войны уже составляет $500 млрд - министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes Украина.
 
«Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Точно можно будет посчитать только после войны»,- Марченко
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У Украины достаточно запасов продовольствия - производим в пять раз больше чем едим 2022-03-15 10:01
В Минфине рассказали, что будет с курсом доллара 2022-03-14 20:00
В МВФ официально признали, что РФ в полной финансовой блокаде, дальше только дефолт 2022-03-14 13:30