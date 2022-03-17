Экономика Ущерб Украины от войны уже превысил 500 млрд долларов - РФ будет выплачивать десятки лет

2022-03-17 11:28

Ущерб Украины от войны уже составляет $500 млрд - министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes Украина.

«Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Точно можно будет посчитать только после войны»,- Марченко