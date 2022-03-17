Политика Путин нашел крайнего в провале "блицкрига" в Украине: задержан генерал Росгвардии

2022-03-17 21:00

 

После того, как план кремлевского диктатора по войне в Украине провалился, Путин начал активно искать виноватых. Вначале под репрессии попала 5-я служба ФСБ, а теперь под раздачу попал заместитель начальника Росгвардии РФ Роман Гаврилов.

Об этом сообщил журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на собственных информаторов.

"Три независимых источника сообщают, что заместитель начальника Росгвардии России(подразделение внутренних войск РФ, понесшее огромные потери в Украине) генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ", — написали журналист в своем Twitter.

Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности президента Путина.

Журналист Bellingcat уточняет, что причина задержания неясна. Один источник отмечает, что Гаврилова задержали за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей". Остальные информаторы говорят о том, что причина - это "расточительная трата топлива".

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