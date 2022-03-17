Политика Война в Украине: у Байдена анонсировали переговоры с Си Цзиньпином

2022-03-17 22:00

 

Ранее руководство РФ попросило Китай предоставить вооружение и другую военную помощь.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 18 марта проведет разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это часть наших текущих усилий по сохранению открытости каналов коммуникации между Соединенными Штатами и Китаем. Оба лидера обсудят меры по регулированию конкуренции между двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы взаимного беспокойства", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, 8 марта Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что выступает за переговоры между Украиной и Российской Федерацией. По мнению Си Цзиньпина, сейчас неотложная задача состоит в том, чтобы предотвратить обострение напряженной ситуации или выхода ее из-под контроля.

12 марта издание Financial Times написало, что руководство РФ попросило Китай предоставить вооружение и другую военную помощь.

По данным издания, в Белом доме обеспокоены, что Пекин может подорвать усилия стран Запада, которые оказывают помощь Украине в войне с РФ.

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