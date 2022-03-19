Политика У Эрдогана перечислили требования Путина к Украине и назвали неприемлемые

2022-03-19 19:30

Пресс-секретарь Эрдогана уточнил, что если Зеленский готов к встрече, то у Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до самой встречи.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом изложил несколько факторов для достижения прекращения огня в Украине.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью турецкой газете Hürriyet. По его словам, Эрдоган предложил провести встречу Путина и Зеленского в Турции для содействия в вопросе прекращении войны.

Калын сказал, что если Зеленский готов к встрече, то у Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.

"Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Считается, что достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Слишком рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано", - сказал Калын.

Он добавил, что Путин выдвинул еще два требования, которые были "самыми сложными вопросами" - признание Киевом аннексии Крыма и двух т.н. "республик" Донбасса. Калын уточнил, что эти последние два вопроса "являются неприемлемыми требованиями для Украины и международного сообщества".

"Если будет достигнута точка по первым четырем статьям и будет достигнуто соглашение, то может быть обсуждение на уровне лидеров пятой и шестой статей", - сказал пресс-секретарь, добавив, что, если переговоры состоятся, "это может стать возможностью соглашения и окончания войны".

17 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который посетил Украину с визитом. После этой встречи появилась информация о том, что Турция готова рассмотреть возможность стать одним из гарантов безопасности Украины в будущем.