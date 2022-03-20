Политика Китай назвал два направления для разрешения войны России в Украине

2022-03-20 09:30

 

Во главе обоих векторов лежит принцип мира и дипломатического урегулирования украинско-российского конфликта.

В ходе переговоров Китая и США глава КНР Си Цзиньпинь предложил решение украинского кризиса по двум направлениям. Об этом сообщает CGTN.

В частности, ключевым приоритетом для всех стран является совместная работа по содействию диалогу и переговорам между Россией и Украиной, оперативному прекращению боевых действий и предотвращению жертв среди мирного населения, чтобы таким образом предотвратить усугубление гуманитарного кризиса.

Еще один важный аспект - отказ мировых лидеров от политики холодной войны, воздержание от конфронтации блоков и построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в регионе.

Напомним, Джо Байден предупредил лидера КНР о последствиях в случае оказания Китаем помощи РФ в войне против Украины.

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Политика

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