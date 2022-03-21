Политика США пригрозили РФ жёстким ответом в случае применения химического оружия

2022-03-21 13:33

Россия столкнется с большими последствиями со стороны Соединенных Штатов, если применит химическое оружие в ходе вторжения в Украину.

Об этом заявил постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает CNN.

«Мы видим, что происходит, и это опять-таки попытка россиян использовать фальшивый флаг. Они продвигают то, что возможно собираются сделать.

Мы видели, как это происходило раньше. Именно они использовали химическое оружие… И мы обеспокоены тем, что они могут использовать химическое оружие в Украине», – заявила она.