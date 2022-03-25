Политика За фото- и видеосъемку перемещений ВСУ ввели уголовную ответственность - могут посадить на срок до 12 лет

2022-03-25 15:36

Народные депутаты проголосовали за введение уголовной ответственности за фото- и видеосъемку перемещений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.

В частности, Уголовный кодекс дополняется Статьей 114-2: Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения

1. Распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украине, в том числе о ее перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран -партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

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