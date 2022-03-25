Экономика Война в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах, - глава ВТО

2022-03-25 13:00

Резкий рост мировых цен на продовольствие в результате войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах. Об этом заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью The Guardian.

Она предостерегла страны-производители продуктов питания от накопления запасов и отметила, что крайне важно избежать повторения ситуации с пандемией коронавируса, когда богатые страны смогли обеспечить себе большую часть вакцин.

Глава ВТО выразила озабоченность по поводу побочных эффектов российского вторжения, подчеркнув зависимость 35 африканских стран от поставок продовольствия из Черноморского региона.

Она подчеркнула, что на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы. При этом украинская посевная кампания под угрозой срыва, а поставки удобрений ограничены.

"Если мы не подумаем о том, как смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа не только в этом, но и в следующем году", - указала Оконджо-Ивеала.

Она добавила, что существует опасность повторения продовольственных бунтов, которые происходили в период быстрого роста цен в конце 2000-х годов.