Политика Топ-чиновники Украины и США встретились в Варшаве

2022-03-26 14:30

В столице Польши состоялась встреча министров внешних дел и обороны Украины и США.

В Варшаве проходит встреча глав МИД и Минобороны Украины и США. Во встрече в столице Польши в субботу, 26 марта, принимают участие Дмитрий Кулеба, Алексей Резников, Энтони Блинен и Ллойд Остин.

"Мы встречаемся с нашими коллегами из США Блинкеном и Остином в Варшаве вместе с Алексеем Резниковым. Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - написал Кулеба в Twitter.

В свою очередь Резников отметил, что встреча в данном формате проходит впервые. По его словам, они обсудили с Блинкеном и Остином текущие вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между Украиной и США.

"Вечером мы также будем присутствовать на речи президента США о войне России против Украины. Подробности позже", - указал министр.

Накануне состоялась встреча президента США Джо Байдена и Польши Анджея Дуды, по итогам которой глава Белого дома анонсировал новые санкции против России.