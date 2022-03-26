Политика Что сказал Байден на встрече в Польше: главные тезисы

2022-03-26 21:00

Украина и Соединенные Штаты Америки провели первые переговоры в формате 2+2. Министры двух стран и президента США Джо Байден обсудили российское вторжение в Украину. Представители Штатов заявили, что будут продолжать оказывать и усиливать поддержку Украине.

"Апостроф" собрал основные тезисы министров Украины и США, а также Джо Байдена.

Были обсуждены текущие вопросы и сотрудничество в политическом и оборонном направлениях между Киевом и Вашингтоном с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Дмитрия Кулебы, у Штатов есть четкое понимание того, что война России против Украины – это война тирании против всего мира. Президент США заявил, что события в Украине изменят 21 век. Совместными усилиями будут достигать того, чтобы эти изменения были на пользу Украине, в пользу свободного мира.

"США непреклонно будут с Украиной абсолютно во всем к нашей победе, ничто не заставит Штаты отвлечься от Украины и ослабить поддержку, наоборот, будет только ужесточение", – рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Стороны обсудили также дальнейшие усилия помощи Украине в защите своей территории. Обсуждались текущие действия Штатов по привлечению президента РФ Владимира Путина к ответственности за жестокую агрессию России. Подняли вопросы введения дальнейших санкций США и западных правительств против РФ.

Во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой Байден заявил, что США рассматривают пятую статью НАТО как "священное обязательство". По его словам, сохранять единство важно, поскольку Путин рассчитывал разделить страны НАТО своим широкомасштабным вторжением в Украину.

"Единственный важнейший момент в этом изменяющемся мире состоит в том, чтобы НАТО оставалась абсолютно, полностью-полностью единой. В наших точках зрения не должно быть разногласий. Что бы мы ни делали, мы делаем в унисон, и все-все идут вместе", - сказал американский лидер.

Напомним, президент США прибыл в Польшу в стремлении продемонстрировать поддержку Украины. Визит проходит в рамках его экстренной миссии по укреплению обороны НАТО после жестокого вторжения российских оккупантов на украинскую территорию. Байден во время посещения дислоцированных в Польше военных из 82-й дивизии запросто общался с бойцами, сидел с ними за одним обеденным столом и ел пиццу.