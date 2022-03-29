Спорт Международный союз биатлонистов исключил из своего состава рф и Беларусь

2022-03-29 14:04

Международный союз биатлонистов единогласно приостановил членство России и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В исполкоме посчитали несправедливым, если бы национальные федерации стран-агрессоров, развязавших войну в Украине, продолжали быть членами IBU, в то время как украинская федерация приостановила деятельность.

"Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства, прописанные в Конституции IBU. Эти нарушения со стороны России и Белоруссии наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта.

Исполком будет следить за развитием этой ситуации и не исключает вероятность пересмотра этого решения в случае изменения обстоятельств", — говорится в сообщении.