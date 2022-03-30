Минувшей ночью мощный взрыв прогремел в деревне Красный Октябрь, которая расположена в 30 километрах от российского Белгорода.
По данным СМИ, в результате взрыва в Красном Октябре ранения получили четверо российских военнослужащих, которые находились на территории военного городка.
Украинский журналист Юрий Бутусов после информации о взрыве под Белгородом в своем Facebook сообщил, что 19-я ракетная бригада Вооруженных сил Украины нанесла удар "Точкой-У" по составу ракетно-артиллерийского вооружения РФ в поселке Октябрьское.