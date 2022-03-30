Фото-видео видео Взрывы в российском Белгороде: уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения

2022-03-30 10:00

Минувшей ночью мощный взрыв прогремел в деревне Красный Октябрь, которая расположена в 30 километрах от российского Белгорода.

По данным СМИ, в результате взрыва в Красном Октябре ранения получили четверо российских военнослужащих, которые находились на территории военного городка.

Украинский журналист Юрий Бутусов после информации о взрыве под Белгородом в своем Facebook сообщил, что 19-я ракетная бригада Вооруженных сил Украины нанесла удар "Точкой-У" по составу ракетно-артиллерийского вооружения  РФ в поселке Октябрьское.

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видео Турция представила новейший беспилотник Kızılelma - он круче Байрактара и оснащен украинскими двигателями 2022-03-29 09:01
видео Хакеры Anonymous озвучили новые угрозы Путину 2022-03-28 15:36
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