Политика Арахамия назвал главное условие для подписания договора с Россией

2022-03-30 19:30

29 марта В Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной. Подписание какого-либо договора с РФ возможно только при условии полного выведения ее войск с территорий Украины, либо когда его можно будет уже серьезно обсуждать.

Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в интервью "РБК-Украина".

"Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать", - отметил он.

Арахамия уточнил, что речь идет об отводе войск на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Он добавил, что пока российская армия остается на территориях, занятых после этой даты, никаких договоров, а тем более референдумов быть не может.