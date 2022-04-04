Экономика Конфискованные в Европе российские активы передадут Украине для восстановления после войны

2022-04-04 15:46

В случае конфискации российских активов, которые находятся под санкциями, возможна их передача Украине для восстановления после войны. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пояснил, что речь идет о создании фонда поддержки Украины, - сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рейндерса в эфире телеканала LN24.

По его словам, направить Украине конфискованное и арестованное имущество фигурантов санкционных списков возможно только на основании судебного решения. Как отметил Рейндерс, представители европейских стран сейчас выясняют, причастны ли лица, имущество которых арестовано, к уголовной деятельности.

"Уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств", - уточнил еврокомиссар.

Напомним, в некоторых странах ЕС обход санкций является уголовным преступлением. Только в Бельгии за последнее время изъяли российских активов более чем на 10 млрд евро.