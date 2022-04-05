Политика видео Алексей Арестович заявил, что исход войны будет решен в течение 2-3 недель

2022-04-05 09:32

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что исход войны будет решен в течение 2-3 недель. Он заявил, что Украину ожидает очень тяжелая битва на Востоке, за Мариуполь.

"Мариуполь нужно вызволить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже совершаем. Если поначалу судьба войны решалась кампанией на севере, то сейчас - на востоке. В зависимости от ее хода и наступит понимание. Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы активно продолжать эту фазу. На сбор этих резервов нужно не менее 2-3 месяцев. Санкции добьют экономику. То есть сейчас в течение 2-3 недель должно быть решено. Я часто говорил "2-3 недели", но это - с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается. Думаю, за трое суток они активно должны уйти и после этого 2 недели решат все", - сказал Арестович.

Он также добавил, что, по его мнению, войска РФ уже не вернутся на север Киевской области.

"Они сюда не вернутся точно. Потому что чтобы сюда вернуться, нужно по меньшей мере создать такую же группировку, на что они не способны. У них нет мобилизационного потенциала. А к тому же, с чисто военной точки зрения, сейчас они переносят усилия на восток, Мариуполь. То есть они через Россию возвращаются, а через Белгород через Купянск снова запускаются. Но в Белгороде с ними постоянно что - то случается", - подчеркнул Арестович.