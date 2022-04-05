Политика Зеленский публично обвинил власти рф в геноциде украинского народа и сравнил их с режимом Чаушеску

2022-04-05 15:36

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Румынии и показал депутатам кадры из Бучи, сделанные сразу после деоккупации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава Украинского государства рассказал, что уже известно о более 300 замученных, расстрелянных или иначе убитых российскими военными украинцах только в Буче и что это число далеко не окончательное. В связи с этим он обвинил власти России в геноциде украинского народа и сравнил их с румынским режимом Николае Чаушеску.

"Тот режим держался только на запугивании, на репрессиях, на жесткой силе и на обмане. Ничего светлого в нем не было. Румынский народ восстал и защитил себя, спас себя. Сбросив неадекватную власть. Ибо это был единственный путь. Чаушеску, его жену, окружение, его Секуритате невозможно было ни в чем убедить", - сказал президент и отметил, что то же самое сейчас происходит в РФ.

Зеленский выразил мнение, что в России открыто призывают к уничтожению украинцев из-за уверенности российских топ-чиновников, что "европейские лидеры не смогут, что они будут слабыми. Что Европе не хватит лидерства. И что европейские народы не способны защищать ценности, которые объединили континент".

"Мы вместе должны остановить этих неадекватных людей, которые привыкли к безнаказанности и потому решили, что им позволено абсолютно все. Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе", - заявил украинский лидер.

СПРАВКА: В 1989 году революционный военный трибунал Румынии обвинил Николае Чаушеску, возглавлявшего Румынию с 1965 по 1989 год, и его жену Елену в геноциде и подрыве государственной власти и приговорил к расстрелу.

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