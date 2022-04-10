Политика Столтенберг заявил о скорой "перезагрузке" НАТО из-за войны в Украине

2022-04-10 17:00

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует постоянное военное присутствие на своей восточной границе для защиты от возможной российской агрессии. Из-за угрозы войны в Украине, НАТО увеличило свое военное присутствие на своей восточной границе еще до начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишут Reuters и BBC.

"То, что мы видим сейчас, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - сообщил он.

Решение о перезагрузке хотят принять на саммите в Мадриде, который состоится в июне этого года.

По словам Столтенберга, Альянс сейчас в разгар очень фундаментальной трансформации. Речь идет об адаптации к действиям президента РФ Владимира Путина.

Он выразил обеспокоенность, что Россия все теснее сотрудничает с Китаем, хотя в стратегии Альянса в 2010 году Китай не упоминали. Генсек НАТО подчеркнул, что при обновлении Альянса следует учесть рост угрозы от Китая.

Напомним, НАТО готово поддержать Украину в ее обороне против нового этапа наступления страны-агрессора России. Украинским Вооруженным Силам будут поставлять оружие, которым наши защитники успешно пользуются.