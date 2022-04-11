Политика Турция не пропустит через Босфор и Дарданеллы корабли рф до полного завершения войны

2022-04-11 12:26

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна не будет пропускать военные корабли стран, находящихся в состоянии войны, согласно международному праву, сообщает турецкий телеканал TR Haber.

"Мы будем соблюдать Конвенцию Монтре. Мы не будем пропускать военные корабли в Черное море", - подчеркнул Акар.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она уполномочивает турецкие власти блокировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного моря в Черное военные суда тех стран, которые находятся в состоянии войны.