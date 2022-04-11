Политика Турция не пропустит через Босфор и Дарданеллы корабли рф до полного завершения войны

2022-04-11 12:26

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна не будет пропускать военные корабли стран, находящихся в состоянии войны, согласно международному праву, сообщает турецкий телеканал TR Haber.

"Мы будем соблюдать Конвенцию Монтре. Мы не будем пропускать военные корабли в Черное море", - подчеркнул Акар.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она уполномочивает турецкие власти блокировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного моря в Черное военные суда тех стран, которые находятся в состоянии войны.

subscriber subscriber

Еще по теме

Война в Украине может перейти в затяжную фазу, - советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан

2022-04-06 08:26

видео Алексей Арестович заявил, что исход войны будет решен в течение 2-3 недель

2022-04-05 09:32

Раскрыты планы россии в войне против Украины на ближайшие два месяца

2022-03-31 15:48

Легенда бокса Майк Тайсон заявил, что братья Кличко сейчас ведут главный бой в своей жизни

2022-03-30 09:31

Еще новости в разделе "Политика"

Турция не пропустит через Босфор и Дарданеллы корабли рф до полного завершения войны

2022-04-11 12:26

Столтенберг заявил о скорой "перезагрузке" НАТО из-за войны в Украине

2022-04-10 17:00

Президент Европарламента: Зависимость ЕС от российского газа — это финансирование войны в Украине

2022-04-08 12:28

МИД Великобритании призвал страны G7 запретить судам рф заходить в их порты

2022-04-08 08:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Турция не пропустит через Босфор и Дарданеллы корабли рф до полного завершения войны 2022-04-11 12:26
Столтенберг заявил о скорой "перезагрузке" НАТО из-за войны в Украине 2022-04-10 17:00
Президент Европарламента: Зависимость ЕС от российского газа — это финансирование войны в Украине 2022-04-08 12:28
МИД Великобритании призвал страны G7 запретить судам рф заходить в их порты 2022-04-08 08:26