Политика видео Владимир Зеленский пояснил, почему страны Запада не помешали путину развязать полномасштабную войну

2022-04-12 14:30

Страны Запада не предотвратили войну рф против независимой европейской Украины, потому что не были объеденены и думали о ситуации внутри государств, считает Президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в интервью CBS.

"Мог бы Запад предотвратить это? Я считаю, что есть высокий процент того, что они могли это сделать. Я считаю, что Путин может не слышать меня. Но не слышать США, Британию или западный мир он не мог. Запад не был объединен. Они принципиальные люди, защищают совместные ценности, но, прежде всего, они думают о политической ситуации внутри государства, а уже потом, что происходит снаружи", - сказал он.

По словам Зеленского, "они могли мощно давить на путина, и он был бы вынужден их услышать".

"Война в Украине, которая разъединила наши семьи, при этом объединила нас, как нацию, и объединила Запад", - подытожил Зеленский.

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