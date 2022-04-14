Политика Кулеба прокомментировал ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину

2022-04-14 18:30

Глава МИД отреагировал на сообщения СМИ, что якобы визит Штайнмайера не состоялся из-за нежелания украинской стороны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что ситуация с тем, что не состоялся визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера будет урегулирована, и никакого вреда для украинско-немецких отношений не будет.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени в Киеве.

"В дипломатии есть много рабочих моментов, которые касаются согласования форматов визитов, ожидаемых результатов визитов, и когда эту работу делают только дипломаты, то мы всегда находим взаимоприемлемые развязки. Когда нюансы каких-то рабочих процессов попадают в СМИ, или когда в СМИ появляется непроверенная информация, то возникают публичные дискуссии, публичные скандалы, публичные эмоции, которые мешают работе и создают негативный фон, и именно такую ситуацию мы сейчас имеем с Германией", - заявил Кулеба.

Глава МИД сказал, что ему обидно, что сообщение от одного из немецких медиа со ссылкой на источник повлекло непростую ситуацию, которая есть сейчас.

"Во-первых, Украина с большим уважением относится к Германии. Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой. Но мы уважаем Германию как государство и как партнера. И для нас совершенно очевидно, что глава государства - президент Федеративной республики Германия является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институту федерального президента", - заявил Кулеба.

"И во-вторых, мы не заинтересованы в эскалации. Мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений, поэтому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована дипломатическими каналами и никакого вреда для украинско-немецких отношений не будет", - подчеркнул Кулеба.

Также он сказал, что Украина выступает за отношения, которые строятся на взаимном уважении и на построении новой немецкой политики в отношении Украины при нынешних обстоятельствах.

"И такую немецкую политику мы ожидаем от нового немецкого правительства", - добавил министр.

Как известно, издание Bild сообщило, что Штайнмайер по просьбе президента Польши планировал прибыть с визитом в Киев, однако президент Украины якобы отказался встречаться с ним.

Впоследствии и сам Штайнмайер подтвердил журналистам, что в Украине не ждут его визита.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал обращения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о визите в Украину.