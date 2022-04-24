Спорт Фьюри сделал заявление после победы над Уайтом, "подставив" Усика

2022-04-24 16:30

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом вес Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом заявил, что намерен уйти из бокса и будет заниматься другими делами в своей жизни. Эти слова означают конец планам украинца Александра Усика в обозримом будущем провести бой с британцем и стать абсолютным чемпионом мира.

"Вы увидите меня в выставочных боя, в рестлинге, в кино. Нганну (действующий чемпион UFC в тяжелом весе – прим. ред.) есть в этом списке. Если я снова буду драться, то это будут только показательные бои, борцовские поединки и тому подобное. Веселые и занимательные вещи, которые не действуют на нервы, вещи, которые не мешают вам спать по ночам, вещи, которые не нанесут вам серьезных травм", – цитирует Фьюри badlefthook.com.

Фьюри также высказался о потенциальном поединке против победителя противостояния Энтони Джошуа и Александра Усика.

"Есть много хороших тяжеловесов, и у них есть время, чтобы провести время под солнцем. А я – этот старый, лысый, толстый парень – я ухожу. Я сделал достаточно, я очень доволен тем, кто я есть, где я, что я сделал. Очень, очень доволен своей карьерой", – добавил Цыганский король (прозвище Фьюри - прим. ред.).

Напомним, что в 2016 году Тайсон Фьюри уже делал заявление о завершении карьеры.

У себя в соцсетях он написал, что "бокс – это самое ужасное, в чем я когда-либо принимал участие. Здесь все в дерьме".