Политика Выхода нет! В Норвегии активисты Greenpeace заблокировали российский танкер с нефтью

2022-04-26 14:32

В Норвегии активисты международной организации защиты окружающей среды Greenpeace заблокировали путь российскому танкеру с нефтью.

Активисты подплыли к танкеру на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи в знак протеста вторжения России в Украину. Само судно, направлявшееся в сторону терминала компании Esso Norway, сейчас стоит в 70 км к югу от Осло.

"Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я поражен тем, что Норвегия работает как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует путинскую войну", - сказал председатель Greenpeace Norway Фроде Плейм.

Ранее представитель нефтяной компании Esso Norway подтвердил изданию Borsen, что в страну продолжаются поставки российской нефти. При этом контракты были заключены до начала военных действий, а оформление новых не планируется, уточнил спикер Esso.

Greenpeace призвала норвежское правительство запретить импорт российского ископаемого топлива и заявила, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно отменить любые контракты на такой импорт из россии после вторжения в Украину.

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Политика

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