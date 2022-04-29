Политика Джо Байден намерен увеличить помощь Украине на 33 млрд долларов, из которых 20 млрд на военные нужды

2022-04-29 12:28

Президент США Джо Байден предлагает Конгрессу увеличить помощь Украине на 33 млрд долларов, сообщает Washington Post.

Запрос Байдена включает три вида помощи:

20 млрд долларов военной;

8,5 млрд долларов экономической;

3 млрд долларов гуманитарной.

Так, в пакет запрашиваемой военной помощи на 20 млрд долларо входят:

больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;

помощь в наращивании возможности Украины по ведению кибервойны;

больше обмена разведывательными данными;

поддержку в производстве боеприпасов;

помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и "грязных" бомб;

дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.

В ходе выступления Байден заявил о намерении продолжать помогать Украине.

"Это был выбор путина – начать эту агрессию. И это может быть выбор путина – приостановить эту злость. Россия агрессор, в этом нет сомнений. И мир должен делать все возможное, чтобы привлечь россию к ответственности... Ежедневно Украина платит ценой жизней своих людей, поэтому мы должны продолжать оказывать военную помощь, технику, боеприпасы для того, чтобы они могли спасать жизнь и продолжать сопротивляться. Важно, чтобы эта помощь была утверждена как можно скорее", - сказал он.

Байден заявил, что США отправили в Украину тысячи противоракетных средств, радиолокационные системы, более 50 млн боеприпасов. "

"Мы не нападаем на россию, мы хотим помочь Украине защитить себя от российской агрессии", - добавил президент США.

Также Байден предлагает принять пакет законов, которые помогут использовать конфискуемые активы физлиц, связанных с рф, для оказания помощи Украины.

"В Конгресс будет направлен еще один пакет, чтобы сдержать российских олигархов. Мы будем охотиться за их яхтами, за их предметами роскоши, а изъятые средства за эти активы мы направим в Украину", - заявил Байден.

Он отметил, что россия использует энергоносители, как оружие. "Мы не позволим русским шантажировать наших партнеров!", - сказал президент США.

Лидер США призвал все стороны воздержаться от предупреждений относительно возможности применения ядерного оружия и назвал их безответственными.

"Мы делаем все возможное, чтобы украинцы могли попасть в США без необходимости ехать на южную границу, - также заявил глава Белого дома.