Джо Байден намерен увеличить помощь Украине на 33 млрд долларов, из которых 20 млрд на военные нужды

Президент США Джо Байден предлагает Конгрессу увеличить помощь Украине на 33 млрд долларов, сообщает Washington Post.
Запрос Байдена включает три вида помощи:
Так, в пакет запрашиваемой военной помощи на 20 млрд долларо входят:
В ходе выступления Байден заявил о намерении продолжать помогать Украине.
"Это был выбор путина – начать эту агрессию. И это может быть выбор путина – приостановить эту злость. Россия агрессор, в этом нет сомнений. И мир должен делать все возможное, чтобы привлечь россию к ответственности... Ежедневно Украина платит ценой жизней своих людей, поэтому мы должны продолжать оказывать военную помощь, технику, боеприпасы для того, чтобы они могли спасать жизнь и продолжать сопротивляться. Важно, чтобы эта помощь была утверждена как можно скорее", - сказал он.
Байден заявил, что США отправили в Украину тысячи противоракетных средств, радиолокационные системы, более 50 млн боеприпасов. "
"Мы не нападаем на россию, мы хотим помочь Украине защитить себя от российской агрессии", - добавил президент США.
Также Байден предлагает принять пакет законов, которые помогут использовать конфискуемые активы физлиц, связанных с рф, для оказания помощи Украины.
"В Конгресс будет направлен еще один пакет, чтобы сдержать российских олигархов. Мы будем охотиться за их яхтами, за их предметами роскоши, а изъятые средства за эти активы мы направим в Украину", - заявил Байден.
Он отметил, что россия использует энергоносители, как оружие. "Мы не позволим русским шантажировать наших партнеров!", - сказал президент США.
Лидер США призвал все стороны воздержаться от предупреждений относительно возможности применения ядерного оружия и назвал их безответственными.
"Мы делаем все возможное, чтобы украинцы могли попасть в США без необходимости ехать на южную границу, - также заявил глава Белого дома.