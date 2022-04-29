Спорт Тайсон Фьюри после победы над Уайтом немного потеснил в рейтинге ESPN Александра Усика

2022-04-29 15:37

Сауль Альварес продолжает лидировать в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Следом за абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе идет обладатель пояса WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд. Третья позиция за японцем Наоя Иноуэ - чемпионом WBA и IBF в легчайшем весе.

В рейтинге произошло лишь два изменения, одно из которых связано с украинцами.

Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом поднялся пятую позицию, сместив с нее обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе, Александра Усика. Сразу за ним, на седьмой позиции, еще один украинский боксер Василий Ломаченко.

 Рейтинг ESPN:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Эррол Спенс

5. Тайсон Фьюри

6. Александр Усик

7. Василий Ломаченко

8. Хуан Франсиско Эстрада

9. Джош Тейлор

10. Джервонта Дэвис

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