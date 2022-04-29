Тайсон Фьюри после победы над Уайтом немного потеснил в рейтинге ESPN Александра Усика

Сауль Альварес продолжает лидировать в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Следом за абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе идет обладатель пояса WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд. Третья позиция за японцем Наоя Иноуэ - чемпионом WBA и IBF в легчайшем весе.
В рейтинге произошло лишь два изменения, одно из которых связано с украинцами.
Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом поднялся пятую позицию, сместив с нее обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе, Александра Усика. Сразу за ним, на седьмой позиции, еще один украинский боксер Василий Ломаченко.
Рейтинг ESPN:
1. Сауль Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4. Эррол Спенс
5. Тайсон Фьюри
6. Александр Усик
7. Василий Ломаченко
8. Хуан Франсиско Эстрада
9. Джош Тейлор
10. Джервонта Дэвис