Спорт Букмекеры изменили котировки на победу Украины над Шотландией в отборе на ЧМ-2022

2022-05-03 18:00

Букмекерские конторы еще больше повысили коэффициенты на победу сборной Украины в матче против национальной команды Шотландии в полуфинальном плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Аналитики по прежнему считают наших футболистов аутсайдерами в поединке, запланированном на 1 июня.

Если месяц назад показатели на успех нашей сборной были 3,00, то теперь они достигли уровня 3,40. В тоже время коэффициенты на победу шотландцев немного снизились: с 2,30 до 2,20.

Изменились и цифры по ничьей в основное время: с 3,45 до 3,00.

Аналитики оценивают возможность того, что обе команды забьют в первом тайме значением 2,00. По мнению экспертов поединок закончится с минимальным перевесом одной из команд.