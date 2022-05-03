Спорт Букмекеры изменили котировки на победу Украины над Шотландией в отборе на ЧМ-2022

2022-05-03 18:00

 

 

Букмекерские конторы еще больше повысили коэффициенты на победу сборной Украины в матче против национальной команды Шотландии в полуфинальном плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Аналитики по прежнему считают наших футболистов аутсайдерами в поединке, запланированном на 1 июня.

Если месяц назад показатели на успех нашей сборной были 3,00, то теперь они достигли уровня 3,40. В тоже время коэффициенты на победу шотландцев немного снизились: с 2,30 до 2,20.

Изменились и цифры по ничьей в основное время: с 3,45 до 3,00.

Аналитики оценивают возможность того, что обе команды забьют в первом тайме значением 2,00. По мнению экспертов поединок закончится с минимальным перевесом одной из команд.

 

 

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Фьюри сделал заявление после победы над Уайтом, "подставив" Усика 2022-04-24 16:30
Европейская ассоциация футбольных клубов передаст Украине миллион евро 2022-03-30 13:33