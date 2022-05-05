Политика Зеленский рассказал, каким видит "план Маршала" для Украины

2022-05-05 16:30

Страна нуждается в финансовой помощи во время войны и после ее завершения, что станет инвестицией в стабильность Европы.

Украине нужны деньги, технологии, специалисты для восстановления после войны. Об этом в четверг, 5 мая, заявил президент Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины.

Глава государства отметил, что во-первых, Украина сейчас, во время войны, нуждается в финансовой помощи, чтобы закрывать все социальные, гуманитарные и военные нужды.

А во-вторых, Украине нужен стратегический план международной поддержки Украины – современный аналог "плана Маршалла".

"Это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возвращения к мирной жизни, модернизации и социальному развитию. Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы... Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой", - сказал Зеленский.

Он также повторил свою идею о "патронате" определенных стран над областями и городами Украины, которые пострадали от боевых действий, в процессе их восстановления.