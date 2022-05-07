Политика США выделили Украине еще $150 млн военной помощи: что она включает

2022-05-07 18:00

Министерство обороны США заявило о предоставлении нового пакета безопасной помощи Украине в борьбе с Россией в размере до 150 млн долларов, в которую входит в том числе артиллерийские снаряды и противоартиллерийские системы.

Об этом идет речь на официальном сайте Министерства обороны США.

"Способности в этом пакете разработаны для того, чтобы удовлетворить критические потребности Украины для сегодняшней борьбы, поскольку российские войска продолжают наступление на Восточной Украине", - отмечается в сообщении.

В соответствующий пакет безопасности входят: 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, три противоартиллерийских радара AN/TPQ-36, электронное оборудование для подавления помех, а также полевая техника и запчасти к ней.

По данным Пентагона, Вашингтон выделил Киеву уже около 4,5 млрд долларов на безопасность с начала работы администрации американского президента Джо Байдена, в том числе около 3,8 млрд долларов с начала вторжения российских оккупантов 24 февраля на украинскую территорию. За 8 лет войны с Россией, с 2014 года, Штаты предоставили Украине помощь по безопасности на сумму более 6,5 миллиардов долларов.

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что несмотря на массированные вражеские обстрелы территории Украины, США будет продолжать направлять военную помощь для ВСУ.