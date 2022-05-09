Лукашенко накажут за пособничество в войне против Украины: заявление лидеров G7

8 мая, в воскресенье, лидеры стран G7 провели онлайн-саммит вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, на котором приняли официальное решение о санкциях не только против путинского режима, но и против белорусского диктатора Лукашенко, принимавшего активное участие в помощи стране- агрессору России.
Соответствующее заявление разместили на сайте Белого Дома США.
"Ни при каких обстоятельствах гражданские лица и те, кто не принимает активное участие в боевых действиях, не могут быть законными целями. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь президента Путина, а также организаторов и пособий этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, ответственности за их действия в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении G7.
Также там отмечается, что для этой цели страны G7 будут продолжать свое сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру. В то же время, Украине и в дальнейшем будут оказывать помощь в обороне и послевоенном восстановлении. Вместе с этим, будет проводиться работа по расследованию и сбору доказательств агрессии РФ.
Кроме того, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Франция, США, Канада, Япония и руководство Евросоюза) выразили намерение о поэтапном отказе от российской нефти.