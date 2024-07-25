Политика Евросоюз рассматривает бессрочное продление санкций на российские госактивы

2024-07-25 08:26

Евросоюз рассматривает бессрочное продление санкций на государственные активы москвы, что успокоит США по поводу использования средств центробанка рф для кредита Украине на 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на соответствующий документ, которым располагает редакция.



Послы 27 стран-членов в среду, 24 июля, обсудят предложение Еврокомиссии о "бессрочной заморозке активов Центрального банка россии". Мероприятие обеспечит партнерам G7 предсказуемость в вопросе погашения кредита в 50 миллиардов долларов, одобренного в прошлом месяце. План заключается в погашении кредита на средства прибыли от этих активов.



В настоящее время санкции продлеваются каждые шесть месяцев, что вызывает беспокойство у союзников ЕС по поводу полного погашения кредита, но США хотят более сильных гарантий от Европы, что 190 миллиардов евро активов, замороженных в Euroclear в Бельгии, останутся замороженными до погашения кредита или согласия РФ на репарации.