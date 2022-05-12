Политика Великобритания стала официальным гарантом безопасности с Финляндии

2022-05-12 14:29

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с Финляндией. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что гарантии Соединенного Королевства станут промежуточным этапом перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

"Российское вторжение в Украину изменило баланс европейской безопасности, переписало нашу реальность и изменило наше будущее. Мы видели конец периода после Холодной войны, и, к сожалению, вторжение в Украину открыло новый раздел", - заявил Джонсон.

По его словам, российская агрессия уже провалилась. Война лишь сблизила Британию с Финляндией и Швецией.

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