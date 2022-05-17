Политика В Украине полностью запретили Компартию, которая ранее была только отстранена от политики

2022-05-17 13:35

Спустя более шести лет после принятия так называемого "закона о декоммунизации" в Украине окончательно запретили Коммунистическую партию. Об этом сообщила народный депутат Украины Ольга Совгиря.

"Закон о декоммунизации" (от 09.04.2015 № 317-VIII) был принят Верховной Радой еще в 2015 году, однако им предполагалось осуждение коммунистического режима и запрет пропаганды его символики, но вопрос о запрете Коммунистической партии Украины должен был решить суд. Окружной административный суд г. Киева постановлением от 16 декабря 2015 г. по делу №826/15408/15 прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу", - сообщает Совгиря.

До этого времени Компартия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса.

"Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

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