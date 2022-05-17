Политика Зеленский заявил о "продуктивных переговорах" с Шольцем о санкциях и вступлении в ЕС

2022-05-17 20:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел "продуктивные переговоры" с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом глава государства написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Провел продуктивные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", ­– говорится в сообщении.

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