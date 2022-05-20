Экономика Газ для авто в Украине дорожает на гривну каждый день – что будет с ценами дальше

2022-05-20 19:31

Цены на автогаз растут стремительными темпами на этой неделе, сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.

Так, средняя цена на сжиженный газ за прошлые сутки выросла на 90 копеек за литр – до 37,58 гривны за литр.

Днем ранее средняя цена на автогаз выросла на 1,15 гривны за литр.

Отметим, в Кабмине заявили, что после отмены госрегулирования ожидаемые цены на топливо будут в пределах до 58 грн на дизтопливо и 52 грн на бензин. Участникам рынка, злоупотребляющим ситуацией, обещают санкции.

Но по данным СМИ, с учетом наценки АЗС цены будут примерно 60-72 гривны по дизелю и 55-65 гривен по бензину А-95.