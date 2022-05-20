Политика Германия выделит Украине около миллиарда евро - на что пойдут эти деньги

2022-05-20 18:28

Германия выделит около миллиарда евро бюджетной поддержки для Украины. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в четверг на встрече министров финансов G7 в Петерсберге вблизи Бонна, сообщает Spiegel.

Сообщается, что речь идет о грантах, которые будут выплачиваться из бюджета на 2022 год, без создания дополнительной задолженности.

Грантовые средства предназначены для обеспечения дееспособности разрушенной войной Украины.

По словам Линднера, другие страны G7 тоже готовы принять участие в финансовой поддержке Украины. В частности, США планируют мобилизовать для этого 7,5 миллиарда долларов.

Сообщалось также, что министры финансов стран "семерки" хотят договориться о пакете помощи Украине на 15 миллиардов евро на встрече в Бонне на этой неделе.

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