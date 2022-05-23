Политика видео Зеленский в Давосе: Сейчас поворотный момент

2022-05-23 19:30

Миру необходимо действовать превентивно в отношении агрессоров, заявил президент Украины мировым лидерам.

Мировым лидерам не нужно будет собираться на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ссли в мире победит грубая сила. Сегодня является поворотным моментом в истории, заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе в понедельник, 23 мая.

"Сейчас поворотный момент, когда решается, будет ли в мире царить грубая сила. Если будет, то наши мысли ей неинтересны, и в Давосе мы можем больше не собираться. Потому что для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме как покорения тех, кого хотят покорить. И она не дискутирует, а убивает сразу, как это делает Россия в Украине прямо сейчас, пока мы с вами общаемся", - сказал он. Зеленский отметил, что российский дом в Давосе сегодня превращен в дом российских военных преступлений. "И это пример их трансформации, того, что Россия сделала с собой, став государством военных преступлений, и того, что она несет миру, вдохновляя других агрессоров. Вместо успешных мирных городов - черные руины, вместо нормальной торговли - заминированное море и заблокированные порты в Украине, вместо туризма - закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество проворонит. Будет выглядеть как очень большая коллекция военных преступлений", - отметил он.

Зеленский заявил, что миру необходимо действовать превентивно в отношении агрессоров.

"Статут ООН со всеми подразделениями организации, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО, много других важных институций, но достаточно ли их, чтобы реагировать на то, с чем мы столкнулись? И можно ли сейчас обойтись попыткой адаптировать эти институции под современные вызовы? Точно нет. Нужно изменять подход. Не реагировать, а действовать. И действовать превентивно. И не только адаптировать под новые реалии то, что имеем, а создавать новые инструменты, новые прецеденты", - сказал он.

Также Зеленский призвал к введению эмбарго на российскую нефть, блокированию всех российских банков и IT-сектора.