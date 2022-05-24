Волкер призвал принять Украину в НАТО после окончания войны

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что полномасштабное вторжение России в Украину лишило российского президента возможности "сохранить лицо".
Об этом он сказал в эфире телеканала СВС.
“Я не понимаю даже логики разговоров о том, что Путину нужно сохранить лицо. Это – неспровоцированная агрессия против соседней страны. Ее нужно прекратить и повернуть назад. Сохранить лицо невозможно», – сказал Волкер.
Он подчеркнул, что "главное преступление - это агрессия, и она должна прекратиться".
Волкер также призвал страны НАТО пересмотреть многолетнее нежелание принимать в свои ряды Украину.
"Если самые мощные нейтральные страны с сильными армиями решают, что оставаться нейтральными - опасно, думаю, следует оглянуться и пересмотреть вопросы членства Украины в НАТО, как только эта война прекратится", - отметил дипломат, комментируя намерения Швеции и Финляндии стать полноправными членами Альянса.
Волкер добавил, что действия России, вероятно, побудят искать членства в НАТО и другие страны, которые годами находились в серой зоне, в том числе Молдову и Грузию.