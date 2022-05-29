Политика Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе

2022-05-29 20:00

Президент Владимир Зеленский ожидает "хороших новостей" от партнеров по предоставлению всего необходимого для защиты от РФ уже на следующей неделе.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это прежде всего снабжение оружием. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превалировать оккупантов технологически и ударной силой.

Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе".

Детали: Зеленский также снова призвал мир официально признать Россию государством-террористом и государством – спонсором терроризма.

"Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", – подчеркнул он.