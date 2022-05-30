Экономика Саргис Саргсян: для развивающихся стран актуальна административно-плановая экономика

2022-05-30 22:43

Элементы административно-плановой экономики актуальны для развивающихся стран, поскольку в таких экономических системах рыночные механизмы недостаточно эффективны в решении вопросов социально-экономического развития.

Такое мнение высказал предприниматель и эксперт по устойчивому развитию Саргис Саргсян. Запросы общества на стабильность и благополучие далеко не всегда могут быть удовлетворены только рыночными механизмами. Поэтому вполне корректно использование административно-планового инструментария развития, невзирая на различные ограничители, существующие в рамках международных экономических институтов и правил регулирования в целом.

«Административно-плановые механизмы очень эффективны для развивающихся стран ввиду того, что они могут создавать условия для социально-ориентированного предпринимательства. Это очень важно для обществ, в которых социальные проблемы играют большую роль как для политической стабильности, так и для инвестиционного климата. Очевидно, что экономическая система не может функционировать без регулирования со стороны государства для решения запросов социальной значимости», - полагает предприниматель.

Административно-плановые инструменты не ограничивают возможность повышения инвестиционной привлекательности. Для международных инвесторов такие элементы могут быть с одной стороны показателем определённых рамок, а с другой стороны - ориентиром на наиболее перспективные направления активности. Для современного международного капитала административно-плановые механизмы как часть рыночного механизма не являются тормозом экономического развития.

«Такое регулирование может содействовать концентрации экономических и финансовых ресурсов не только в перспективных направлениях, но также и стать гарантией сохранности инвестиций. Речь не идёт вовсе о социализме - по сути, это наиболее качественная форма тройственного партнёрства государства, капитала и общества. Подобный формат может способствовать большей стабильности и процветанию развивающихся стран», уверен эксперт.

Кроме того, в рамках адмнистративно-планого подхода к экономической деятельности следует опираться не только на эффективное взаимодействие с органами государственной власти, но также и выстраивать особое партнёрство с гражданским обществом, национальными профсоюзами, медиа средой и другими заинтересованными субъектами. В настоящее время во многих развивающихся странах не до конца раскрыта опция подобной синергии. Не в последнюю очередь этому мешают различные международные обязательства развивающихся государств перед международными структурами.

«Современная система международных отношений в лице международных организаций во многом ориентирована на рыночный уклад экономических отношений. В этом смысле для развивающихся государств, экономический потенциал которых не сравнится с развитыми государствами, уместно сделать определённое исключение. Дело в том, что это критически необходимо для выхода развивающихся стран на более высокий уровень. Иначе эти страны обречены на постоянно участь догоняющих в мировой экономике», - заключил Саргис Саргсян.