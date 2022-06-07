Экономика Киев не станет даже рассматривать вопрос экспорта зерна через беларусь, - Владимир Зеленский

2022-06-07 13:35

Украина не станет даже рассматривать вопрос экспорта зерна через беларусь, заявил президент Владимир Зеленский.

"Что касается Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через беларусь железной дорогой. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", - сказал он.

Президент также сообщил, что Украину не пригласили на переговоры Турции и роССии по экспорту зерна через Черное море.

"Меня не приглашали. Министра иностранных дел на сегодняшний день не приглашали", - сказал он.

При этом этот вопрос Зеленский обсуждал с президентом Турции Реджемоп Тайипом Эрдоганом.

"Для нас важно то, что мы готовы выпускать зерно… чтобы был безопасный коридор из кораблей – чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна. Вот и все. И здесь мы говорили и с Британией, и с Турцией. Турция сейчас находит формат, как нам предоставить гарантии… Я думаю, из-за этого они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с их кораблями ничего не случится. Я так считаю. Но, тем не менее, детали их встречи мне неизвестны пока что", - сказал Зеленский.

В то же время, переговоры о вывозе зерна также ведутся с ООН, со странами Балтии и с Польшей.

Президент отметил, что через одесские порты, по его словам, Украина может вывозить 10 млн тонн зерновых ежемесячно. "Если сейчас у нас там 22-25 млн тон заблокированно, но осенью у нас может быть уже 75. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем", - сказал он.