Политика видео США обеспечат Украину всем необходимым вооружением, чтобы уничтожить оккупантов, - Белый дом

2022-06-10 21:36

США обеспечат Украину всем необходимым, чтобы отразить агрессию роССии.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы обеспокоены каждым актом агрессии, совершенным россиянами, каждым дюймом украинской территории, который они оккупировали, разрушают, бомбят, уничтожают – как там, где они передвигаются, так и в тех районах, на которые они обрушивают ракетные удары с большого расстояния», - сказал советник американского лидера Джо Байдена.

А так американские мощные гаубицы М777 уже отправляют рашистов на "концерт кобзона".

 

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