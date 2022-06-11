Экономика США выделили Украине $7,5 млрд финпомощи

2022-06-11 15:00

 

Американский посол отметила, что США обеспечивают бюджетную поддержку Украине, чтобы она "и дальше была сильной".

США выделили Украине финансовую поддержку в размере 7,5 млрд долларов. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"С нетерпением жду сотрудничества с Денисем Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, поддержать ее устойчивость и восстановление. Имея прямую бюджетную поддержку в размере 7,5 миллиарда долларов, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной", – отметила Бринк.

Напомним, накануне она сообщила, что США предоставили Украине один миллиард долларов прямой поддержки для укрепления экономики, еще 7,5 миллиарда долларов будут предоставлены позже.

Как сообщалось, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

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